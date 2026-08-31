Selena Gomez la prima a Venezia per la Mostra: arriva con un look in camoscio

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Selena Gomez è la prima star internazionali ad approdare a Venezia in vista della 83ª Mostra del Cinema. La cantante e attrice si è fatta vedere per le calli e i campi della Laguna accompagnata dal marito, il produttore Benny Blanco, attirando subito l’attenzione dei fotografi.



All’arrivo, il dettaglio che ha colpito di più è stato il suo abbigliamento. Gomez ha puntato su una palette calda, declinata in varie tonalità del marrone, con al centro una gonna lunga in camoscio dalla linea semplice e morbida. Il capo sfiora le caviglie ed è caratterizzato da grandi tasche che spezzano la silhouette essenziale.

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Sulla superficie del tessuto emergono dettagli dorati che conferiscono un accento luminoso al look. L’abbinamento è stato calibrato per giocare sul contrasto tra la sobrietà delle forme e la ricchezza dei particolari metallici.

La scelta risulta insolita se si considera il clima ancora estivo di questi giorni a Venezia. Il camoscio è infatti un materiale tradizionalmente legato ai mesi più freddi; il suo uso in piena estate accende il dibattito tra chi interpreta l’outfit come una dichiarazione di stile e chi lo vede come una provocazione al termometro.



La presenza di Gomez arriva prima che il red carpet entri nel vivo. La Mostra del Cinema di Venezia, alla sua ottantatreesima edizione, è un appuntamento consolidato per l’industria cinematografica internazionale: nata nel 1932, rappresenta la rassegna cinematografica più antica del mondo e ogni anno richiama registi, interpreti e professionisti da ogni parte del globo.



In Laguna, l’arrivo anticipato di star internazionali è ormai parte della tradizione: giorni prima dell’apertura ufficiale il Lido comincia a popolarsi di appuntamenti, conferenze e prime apparizioni, con la stampa e gli osservatori di moda pronti a registrare ogni scelta stilistica.



Gomez, nota tanto per la carriera musicale quanto per le interpretazioni sul grande schermo, si è così presentata al pubblico veneziano in una versione sobria ma curata nei dettagli. Le foto diffuse in città la ritraggono in movimento, tra turisti e residenti, con la gonna che accompagna i suoi passi mentre attraversa i ponti della città.



Accanto a lei il marito Benny Blanco che ha seguito uno stile più classico e rilassato. La sua presenza conferma come, anche fuori dal contesto ufficiale della Mostra, la coppia abbia scelto di arrivare insieme a Venezia, preparandosi agli appuntamenti della rassegna.