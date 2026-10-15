Scoperto in Cina un uccello del Giurassico con tratti da dinosauro predatore

Un fossile di uccello del Giurassico è stato scoperto in Cina e ha messo in luce una combinazione inusuale di caratteristiche aviane e tratti tipici dei piccoli dinosauri carnivori. La specie è stata identificata come Yuezhuornis yangyuanensis.

L’animale aveva le dimensioni di un corvo e un peso stimato di circa 800 grammi. Il bacino e gli arti posteriori mostrano morfologie simili a quelle degli uccelli, mentre la dentatura e le zampe conservavano elementi propri dei predatori dinosauri.

Particolarmente significativo è il secondo dito ingrossato, a forma di falce, analogo a quello osservato in alcuni dinosauri carnivori: una struttura adatta ad afferrare la preda e coerente con uno stile di vita da cacciatore terrestre. Gli studiosi sottolineano che questo dito suggerisce una buona capacità di correre e cacciare a terra.

Al contrario, gli arti anteriori risultano insolitamente corti, persino più brevi di quelli di alcuni dinosauri corridori, caratteristica che rendeva l’animale poco idoneo al volo. Nel complesso lo Yuezhuornis sembra aver privilegiato una vita terrestre, rinunciando in larga parte alla capacità di volare.

La scoperta amplia la conoscenza della diversità morfologica degli uccelli primitivi del Giurassico e del rapporto evolutivo con i piccoli theropodi carnivori.