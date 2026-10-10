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Scontro sul voto di giugno: Forza Italia fa muro, Meloni prepara un tour e prenota il Circo Massimo

Possibile voto anticipato a giugno: Forza Italia si oppone. Meloni prepara un tour e prenota il Circo Massimo per Atreju; Salvini: “ora l’autonomia”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il possibile voto anticipato a giugno apre una tensione nella coalizione di centrodestra. Forza Italia si è contrapposta con fermezza all’ipotesi, mentre il premier invita il suo partito a tenere alta l’attenzione verso gli alleati di Fratelli d’Italia.

Giorgia Meloni, secondo quanto riportato, sta organizzando un tour politico e ha riservato il Circo Massimo per la manifestazione di Atreju. La mossa è stata descritta come parte della sua attività di mobilitazione sul territorio.

Matteo Salvini ha rilanciato il tema dell’autonomia con una breve espressione: “ora l’autonomia”. La frase è stata segnalata come elemento della posizione della Lega nella fase politica in corso.

Da parte di Forza Italia è arrivata la richiesta di maggiore tempo per riorganizzarsi e rilanciarsi, manifestando la necessità di pause operative prima di affrontare eventuali scadenze elettorali.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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