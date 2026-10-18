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Scontri a Milano: 25 feriti dopo barricate in fiamme a piazza Duomo

Scontri a Milano del 17 ottobre: 25 feriti trasportati negli ospedali cittadini dopo barricate in fiamme in piazza Duomo; 10 sono agenti delle Forze dell’Ordine.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Milano, 17 ottobre 2026 — Venticinque persone sono rimaste ferite oggi durante gli scontri in centro città che hanno visto barricate in fiamme in piazza Duomo e altri incidenti in via Torino. Tutti i feriti sono stati trasferiti negli ospedali cittadini, secondo le comunicazioni ufficiali.

Dieci dei feriti appartengono alle Forze dell’Ordine. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha fornito la distribuzione delle persone ricoverate: 11 sono state portate all’ospedale Niguarda, una alla Clinica Città Studi, sei al Policlinico, cinque al Fatebenefratelli e due all’ospedale San Giuseppe.

Areu ha specificato che nessuno dei pazienti si trova in codice rosso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dei ferimenti o sulle condizioni cliniche oltre le informazioni fornite sui ricoveri.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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