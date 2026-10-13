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HomenotizieSciopero nella scuola il 16 ottobre 2026: due mobilitazioni annunciate dal Ministero

Sciopero nella scuola il 16 ottobre 2026: due mobilitazioni annunciate dal Ministero

Il Ministero annuncia lo sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del 16 ottobre 2026: mobilitazioni nazionali di SISA e Usb in provincia di Livorno.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il personale della scuola è chiamato a uno sciopero per l’intera giornata di venerdì 16 ottobre 2026. Lo comunica il Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’avviso n. 60 del 9 ottobre 2026 relativo alle azioni di sciopero nel Comparto e nell’Area Istruzione e Ricerca.

La protesta coinvolge due mobilitazioni distinte: una proclamata a livello nazionale dal sindacato SISA e una circoscritta alle istituzioni scolastiche della provincia di Livorno, indetta dall’USB Pubblico Impiego Scuola. Al centro della protesta nazionale sono i temi dei salari e del lavoro precario.

Le scuole interessate dovranno valutare le eventuali conseguenze sul regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi, attenendosi alle procedure previste dalla normativa sugli scioperi.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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