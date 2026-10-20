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Sciopero degli autotrasportatori lascia scaffali vuoti in un supermercato del Catanese

Nella serata del 19 ottobre un supermercato in provincia di Catania mostrava scaffali vuoti e carenza di freschi e surgelati a causa dello sciopero degli autotrasportatori.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella serata di lunedì 19 ottobre un supermercato della provincia di Catania si presentava con scaffali e banchi svuotati, a causa dello sciopero degli autotrasportatori in corso da diversi giorni.

Ceste della frutta e della verdura erano vuote, mentre prodotti freschi e surgelati risultavano in evidente carenza sugli scaffali. Negli spazi dove fino a poco tempo prima erano presenti bancali di acqua minerale si notavano punti scoperti.

La mancanza di merce è stata collegata alla protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante, che ha interessato la Sicilia e gran parte del Sud Italia nei giorni precedenti.

La situazione documentata nel supermercato del Catanese riflette le difficoltà della distribuzione causate dai blocchi e dalla ridotta circolazione dei mezzi pesanti nelle ultime giornate.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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