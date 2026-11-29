Un allarme lanciato da scienziati britannici e americani segnala un calo dei rapporti sessuali che, secondo la segnalazione, riguarda anche l’Italia.

L’articolo, a firma del corrispondente Antonello Guerrera, indica come fattori che contribuiscono al fenomeno la diffusione della pornografia e l’aumento degli impegni lavorativi.

Tra le altre cause citate compaiono le applicazioni digitali e la convivenza con i genitori.

La notizia è stata pubblicata il 29 novembre 2026 alle 01:00; il tempo di lettura indicato è di due minuti. L’articolo è riservato agli abbonati premium.