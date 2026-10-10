Schlein e Conte si fermano alla Biennale: breve confronto a Roma

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A margine della Biennale dell’economia cooperativa a Roma, Schlein e Conte si sono concessi un breve colloquio.
Durante l’incontro è stata pronunciata la frase: “Prima si va alle urne e meglio è”.
La segnalazione dell’avvenuto confronto è apparsa il 10 ottobre 2026, in un lancio firmato da Federica Venni per ANSA.
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