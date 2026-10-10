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Schlein e Conte si fermano alla Biennale: breve confronto a Roma

A Roma, alla Biennale dell’economia cooperativa, Schlein e Conte si sono parlati brevemente; durante l’incontro è stata pronunciata la frase sulla necessità di andare al voto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A margine della Biennale dell’economia cooperativa a Roma, Schlein e Conte si sono concessi un breve colloquio.

Durante l’incontro è stata pronunciata la frase: “Prima si va alle urne e meglio è”.

La segnalazione dell’avvenuto confronto è apparsa il 10 ottobre 2026, in un lancio firmato da Federica Venni per ANSA.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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