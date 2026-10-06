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Scamacca sblocca il match: Italia avanti 1-0 con la Turchia a Bologna

Nations League a Bologna, 5/10/2026: Scamacca porta l’Italia sull’1-0 contro la Turchia dopo il cross dalla sinistra di Vergara e Di Lorenzo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A Bologna, nel match di UEFA Nations League disputato il 5 ottobre 2026, l’Italia si è portata in vantaggio sulla Turchia grazie a un gol di Scamacca.

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L’azione decisiva è partita sulla fascia sinistra, con i “napoletani” Vergara e Di Lorenzo che hanno progressivamente avanzato palla fino al cross in area. Dal centro dell’area è arrivata la conclusione vincente del giocatore dell’Atalanta, che ha consentito agli Azzurri di passare in vantaggio.

La partita vede dunque l’Italia in vantaggio per 1-0 sulla Nazionale turca nella sfida valida per la competizione tra le nazionali di calcio maschile.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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