5 x 1000
HomenotizieSassuolo-Milan 1-1: rossoneri avanti, Sassuolo pareggia in una partita equilibrata

Sassuolo-Milan 1-1: rossoneri avanti, Sassuolo pareggia in una partita equilibrata

Sassuolo e Milan pareggiano 1-1 il 12/10/2026 al Mapei Stadium Città del Tricolore: il Milan passano in vantaggio, poi il Sassuolo ristabilisce la parità.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il match di Serie A tra Sassuolo e Milan, giocato il 12/10/2026 al Mapei Stadium Città del Tricolore, si è chiuso sul punteggio di 1-1.

Il Milan è passato in vantaggio nel corso della partita, ma il Sassuolo ha trovato il pareggio e ha impedito ai rossoneri di mantenere il vantaggio.

La gara, valida per il campionato 2026/2027, è stata complessivamente equilibrata tra le due formazioni.

Sintesi a cura di Stefano Bizzotto.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE