Sassuolo-Milan 1-1: rossoneri avanti, Sassuolo pareggia in una partita equilibrata

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Il match di Serie A tra Sassuolo e Milan, giocato il 12/10/2026 al Mapei Stadium Città del Tricolore, si è chiuso sul punteggio di 1-1.

Il Milan è passato in vantaggio nel corso della partita, ma il Sassuolo ha trovato il pareggio e ha impedito ai rossoneri di mantenere il vantaggio.

La gara, valida per il campionato 2026/2027, è stata complessivamente equilibrata tra le due formazioni.

Sintesi a cura di Stefano Bizzotto.