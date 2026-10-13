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Sardegna: speleologo rimane intrappolato dopo una frana, operazioni di soccorso in corso a Urzulei

Urzulei (Sardegna), 12/10/2026: proseguono le operazioni per salvare lo speleologo bloccato da una frana in una grotta. Il soccorso alpino lavora per liberare la strada.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un speleologo è rimasto bloccato in una grotta a seguito di una frana verificatasi ad Urzulei, in provincia di Nuoro. La notizia, diffusa il 12 ottobre 2026, segnala che le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

Sul posto è impegnato il soccorso alpino, al lavoro per liberare la strada che consenta di raggiungere la zona interessata e procedere con le fasi di recupero. Le attività sono descritte come intense e concentrate sulla rimozione degli ostacoli che impediscono l’accesso.

Non sono riportati ulteriori dettagli sulle condizioni dello speleologo né sui tempi previsti per il completo intervento di soccorso. Le operazioni proseguono secondo quanto segnalato dalle fonti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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