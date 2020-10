Sara Croce: il fidanzato Gianmarco Fiory, Andrea Damante e il milionario che le ha fatto causa

Sara Croce, l’ex “Madre Natura” di Ciao Darwin e “Bonas” di Avanti un altro ha già fatto girare la testa a molti uomini. La 22enne modella pavese ha all’attivo almeno tre conquiste: oltre all’attuale fidanzato Gianmarco Fiory nel suo curriculum c’è un flirt con Andrea Damante ma soprattutto una relazione con Hormoz Vasfi, il petroliere iraniano che le ha fatto causa chiedendole di restituirgli 1 milione di euro.

Sara Croce: la carriera

Nata nel 1998 a Garlasco (Pavia), Sara Croce ha svelato che da ragazzina non fosse poi così bella: “Da piccola ero molto magra, la classica brutta – ha raccontato a Real Time – ero la bruttina della classe, in più soffrivo di acne. Venivo sempre presa in giro, ho subito bullismo”.





Così, per rimediare alla sua magrezza ha iniziato a frequentare la palestra costruendosi un fisico statuario che a 16 anni le ha permesso di sfilare come modella. Nel 2017, a 19 anni, la svolta: dapprima un quarto posto a Miss Italia e poi la consacrazione a Ciao Darwin come “Madre Natura”. “Superare quel casting è stato come un ‘ce l’ho fatta’ – ha continuato la Croce – ora quelli che mi prendevano in giro ci provavano con me”. Nel gennaio 2020 Paolo Bonolis la ripropose ad Avanti un altro nel ruolo della “Bonas”.

Sara Croce e il primo fidanzato

Nonostante fosse ancora giovanissima, nel 2019 Sara Croce aveva già manifestato disillusione per le storie d’amore: “Sono stata insieme ad un ragazzo per un anno – ha raccontato – poi ho scoperto che mi aveva tradita e l’ho lasciato”. Dopo due mesi, la nuova doccia fredda: “ci abbiamo riprovato ma la sua amante mi ha mandato degli screenshot compromettenti ed è di nuovo finita. Credo che l’uomo ideale non esista, sebbene abbia solo 21 anni l’ho già capito”.

Sara Croce e Andrea Damante

Nell’estate 2019 Sara Croce è stata paparazzata con Andrea Damante, dj veronese fresco dalla (prima) rottura con Giulia De Lellis: “è stato un flirt estivo – ha rivelato – ci siamo conosciuti ad una sfilata, poi ci siamo incontrati in una discoteca dove suonava. Lui ci ha provato con me, ma io no: non ero innamorata. Da lì abbiamo iniziato a frequentarci finché sono partita per Los Angeles per due settimane. Al mio ritorno lui era un po’ strano e mi ha detto che eravamo troppo indaffarati, che avevamo vite diverse, che non voleva farmi soffrire”.





Sara Croce e il milionario Hormoz Vasfi

Ma la relazione più chiacchierata di Sara Croce è quella con il petroliere iraniano Hormoz Vasfi, 56anne con la fama di “sciupafemmine” ex fidanzato di Aida Yespica, Taylor Mega, Yvonne Sciò e Claudia Galanti.

La stessa showgirl ha dichiarato di aver conosciuto il magnate ad una cena “a fine settembre 2019”, che le avrebbe mandato “fiori, regali” per un mese invitandola a Dubai “dove non è successo niente”. Al ritorno il petroliere le avrebbe preso una casa in affitto versando 100 mila euro come anticipo e portandola a passare il Natale a New York.

A gennaio 2020 erano circolati dei rumor su una possibile “fuga d’amore” a Las Vegas dove i due avrebbero trascorso insieme il Capodanno. Secondo il settimanale Chi Sara Croce avrebbe espresso il desiderio di assistere al concerto privato di Lady Gaga e il fidanzato, pur di accontentarla, non avrebbe badato a spese.

Sara Croce ha ammesso “tutti i comfort, business class, solite sue menate, hotel bellissimi” spiegando che Vasfi fosse diventato “insistente”. Non solo: secondo la modella i due “avrebbero litigato pesantemente in camera” finché il milionario avrebbe preso “due sue borse” lanciandole “fuori dal quarantesimo piano dell’albergo”, una cosa che la fece “spaventare perché non è un comportamento normale”.

“In un’altra litigata mi ha preso a brutte parole – ha raccontato a Le Iene – Finché io, il 2 gennaio, ho deciso di lasciarlo e andarmene. Sono proprio scappata”.

Dopo il lockdown ci sarebbe stato un riavvicinamento conclusosi, secondo la showgirl, perché il fidanzato “la portò a cena da Cracco e ci rimase male” perché “lei non postò nemmeno un’immagine su Instagram”. “Io non pubblicavo le nostre foto – ha detto al Corriere – un po’ perché non mi sentivo sicura e un po’ perché non volevo che mio padre lo sapesse”.

Ma qualche mese dopo il colpo di scena: sempre secondo il Corriere fu uno dei flirt della Croce a spingere Hormoz Vasfi a farle causa. Il magnate avrebbe “depositato un atto di citazione” contro la modella per aver “allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per lei e per la sua famiglia” raggirando “le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”.

Il 56enne iraniano sarebbe assistito dallo studio dell’avvocato Giuseppe Iannocone di Milano che ha “notificato e depositato in tribunale l’atto di citazione” per ottenere un risarcimento “pari al valore dei numerosi beni e delle somme di denaro che lei e la famiglia” avrebbero ottenuto nel corso del rapporto. Sempre secondo il Corriere la cifra richiesta da Hormoz Vasfi andrebbe oltre il milione di euro.

Oltre a scansare le accuse, Sara Croce ha denunciato il milionario per stalking: “in 25 giorni ha andato 450 messaggi a mamma e zio per lamentarsi di me. Lui sapeva esattamente dove fossi, dove, quando e perché. Ultimamente ho visto macchine sotto casa mia, dalle targhe sono riuscita a risalire che si trattava di un gruppo investigativo di Roma”.

Sara Croce e l’attuale fidanzato Gianmarco Fiory

Conclusa la “disavventura” con Hormoz Vasfi, chi è l’attuale fidanzato di Sara Croce? Il suo nome Gianmarco Fiory, ha 30 anni e gioca nel Bari come portiere. Dopo le indiscrezioni di Dagospia la coppia è uscita allo scoperto durante l’estate attraverso una serie di scatti sui social che li ritraeva innamorati nella splendida Capri, isola natìa del nuovo compagno.

Con la nuova stagione Gianmarco è passato dai rossoblu del Gozzano (Novara) ai biancorossi del Bari. Sebbene la showgirl abbia ribadito di “non volersi mettere con un calciatore a causa del lavoro che li spinge all’infedeltà” non si è fatta intimorire e pur di vederlo si sobbarca continue trasferte in Puglia – come testimoniano le numerose foto Instagram accompagnate da messaggi d’amore del tipo “Quanto mi sei mancato…”.

Riuscirà Sara Croce a mettere una… croce… sul passato coltivando l’amore per il nuovo fidanzato Gianmarco Fiory?

Marie Jolie