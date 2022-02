Russia chiude spazio aereo a tutti gli aerei britannici. Ultima ora

La Russia ha chiuso il suo spazio aereo a tutti gli aerei britannici, o legati al Regno Unito.

Lo ha annunciato l’autorità russa per l’aviazione.

Questo quando le autorità georgiane, in considerazione degli interessi nazionali, hanno fatto sapere che non intendono partecipare alle sanzioni economiche e finanziarie che i Paesi occidentali hanno imposto alla Russia. Lo ha affermato il primo ministro, Irakli Garibashvili, alla Tass. “Siamo venuti a conoscenza delle azioni dei nostri partner internazionali in seguito all’azione militare in Ucraina, ossia sanzioni economiche e finanziarie. Voglio che sia chiaro che, considerando il proprio interesse nazionale, la Georgia non intende partecipare”.

Di tenore ancora più forte la dichiarazione appena arrivata dalla Cina. Il paese orientale “si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russia”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui “gli Stati Uniti hanno imposto più di 100 sanzioni alla Russia dal 2011”, che sono risultati strumenti “non fondamentali ed efficaci per risolvere i problemi”.