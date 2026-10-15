Rsa nel Milanese, tre operatori sospesi dopo audio e video: quattro anziane vittime di maltrattamenti e violenze

Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate: così venivano trattate quattro signore ospiti di una Rsa del Milanese durante le operazioni quotidiane di messa a letto e vestizione.

Il provvedimento è stato disposto dal GIP su richiesta del Pubblico Ministero. Le indagini, svolte anche tramite intercettazioni audio e video, hanno documentato una serie ripetuta e sistematica di episodi di violenza fisica e psicologica contro le degenti.

Dagli accertamenti sono emerse vessazioni durante le manovre di igiene e di vestizione. Le vittime, spiega il fascicolo, venivano afferrate per i capelli e colpite con schiaffi al volto, oltre a essere oggetto di insulti e derisioni.

A carico di due degli operatori, entrambi uomini, è contestata anche la violenza sessuale: durante le quotidiane operazioni di pulizia personale avrebbero inflitto percosse nelle parti intime delle anziane, approfittando della loro vulnerabilità.

Per i tre operatori socio-sanitari coinvolti — due uomini e una donna — è scattata l’interdizione dall’esercizio della professione su tutto il territorio nazionale, misura adottata dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura.