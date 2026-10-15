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Rsa nel Milanese, tre operatori sospesi dopo audio e video: quattro anziane vittime di maltrattamenti e violenze

Tre operatori sociosanitari interdetti a livello nazionale dopo intercettazioni audio-video: quattro anziane in una Rsa del Milanese subivano schiaffi, insulti e violenze sessuali.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate: così venivano trattate quattro signore ospiti di una Rsa del Milanese durante le operazioni quotidiane di messa a letto e vestizione.

Il provvedimento è stato disposto dal GIP su richiesta del Pubblico Ministero. Le indagini, svolte anche tramite intercettazioni audio e video, hanno documentato una serie ripetuta e sistematica di episodi di violenza fisica e psicologica contro le degenti.

Dagli accertamenti sono emerse vessazioni durante le manovre di igiene e di vestizione. Le vittime, spiega il fascicolo, venivano afferrate per i capelli e colpite con schiaffi al volto, oltre a essere oggetto di insulti e derisioni.

A carico di due degli operatori, entrambi uomini, è contestata anche la violenza sessuale: durante le quotidiane operazioni di pulizia personale avrebbero inflitto percosse nelle parti intime delle anziane, approfittando della loro vulnerabilità.

Per i tre operatori socio-sanitari coinvolti — due uomini e una donna — è scattata l’interdizione dall’esercizio della professione su tutto il territorio nazionale, misura adottata dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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