Rottura in pista a Ballando: Safroncik accusa il suo maestro Lini

Durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda il 18 ottobre 2026 su Rai1, è esplosa una crisi tra Anna Safroncik e il suo maestro Leonardo Lini.

La coppia, fin qui considerata tra le protagoniste del programma, è apparsa visibilmente tesa dopo una settimana difficile in sala prove. In pista hanno eseguito un quickstep che la giuria ha definito opaco e privo della luce mostrata nelle settimane precedenti.

Per l’esibizione i due hanno ottenuto appena 22 punti, un punteggio che ha alimentato le tensioni in studio e acceso il confronto con i giudici.

In una clip andata in onda prima del verdetto, Safroncik ha parlato apertamente del suo stato d’animo, definendosi “demotivata” e denunciando una totale mancanza di supporto psicologico da parte del partner. Ha aggiunto di sentirsi “continuamente martellata” e di aver perso fiducia, imputando in parte a questo clima la scarsa riuscita della prova.

Lo scontro tra i due ha quindi condizionato non solo l’esibizione, ma anche il dibattito in giuria, segnando una svolta nella partecipazione della coppia al dance show.