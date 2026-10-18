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Rosanna Lambertucci torna in pista a Ballando con le Stelle: jive energico nella terza puntata

18/10/2026 — Rosanna Lambertucci è stata ‘ballerina per una notte’ a Ballando con le Stelle (terza puntata, Rai1), esibendosi in un jive con il maestro Dario Scuderi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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18 ottobre 2026 — Rosanna Lambertucci è tornata a calcare la pista di Ballando con le Stelle nella terza puntata del dance show di Rai1, vestendo i panni di “ballerina per una notte”.

Accompagnata dal maestro Dario Scuderi, la conduttrice e divulgatrice — già concorrente apprezzata nelle edizioni precedenti — si è confrontata con un jive caratterizzato da una coreografia articolata.

La performance ha privilegiato ritmo e dinamismo: passi rapidi, sequenze complesse e un impatto energico che, secondo quanto riportato, ha sottolineato come l’età non sia un limite.

L’esibizione si è inserita nel corso della serata del programma, consolidando la presenza della Lambertucci come volto noto sia del piccolo schermo sia del format danzante.

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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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