Rosanna Lambertucci torna in pista a Ballando con le Stelle: jive energico nella terza puntata

18 ottobre 2026 — Rosanna Lambertucci è tornata a calcare la pista di Ballando con le Stelle nella terza puntata del dance show di Rai1, vestendo i panni di “ballerina per una notte”.

Accompagnata dal maestro Dario Scuderi, la conduttrice e divulgatrice — già concorrente apprezzata nelle edizioni precedenti — si è confrontata con un jive caratterizzato da una coreografia articolata.

La performance ha privilegiato ritmo e dinamismo: passi rapidi, sequenze complesse e un impatto energico che, secondo quanto riportato, ha sottolineato come l’età non sia un limite.

L’esibizione si è inserita nel corso della serata del programma, consolidando la presenza della Lambertucci come volto noto sia del piccolo schermo sia del format danzante.