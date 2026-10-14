Roma Film Fest, la seconda giornata: John Turturro in sala e focus sui grandi autori

La seconda giornata della 21ª Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026, ha proposto un calendario ricco di titoli internazionali, sezioni in concorso e appuntamenti professionali.

Alle 16.45, nella Sala Sinopoli, è stata proiettata The Only Living Pickpocket in New York, film diretto da Simon Stone con protagonista John Turturro. La pellicola, selezionata nella sezione Best of 2026, racconta le vicende di un borseggiatore in una New York in forte trasformazione.

Nella stessa sala, alle 18.30, è stato mostrato Elsinore, altro lavoro di Simon Stone dedicato all’intensa interpretazione di Amleto offerta dall’attore scozzese Ian Charleson al National Theatre nel 1989.

La serata si è chiusa alle 21.30 con Whalefall, diretto da Brian Duffield e tratto dal romanzo di Daniel Krau.

Nel concorso Progressive Cinema sono invece in programma Brianza di Simone Catania e Ceniza en la boca di Diego Luna.

Tra gli incontri speciali della giornata si sono svolti momenti di confronto tra produttore e regista, con la partecipazione di Tessa Ross ed Edward Berger. Alla produttrice britannica Tessa Ross è stato consegnato l’Industry Lifetime Achievement Award.