“Ringraziamo i turisti che ci permettono di mantenere la città bella per tutti”. Lettere

Sono d’accordo parlare a Venezia di affittare gli appartamenti a prezzi bassi o calmierati è assurdo.

La manutenzione e la gestione di un appartamento costa parecchio e sicuramente non ha senso affittarli 900 €1000 considerando poi tutte le rogne che un inquilino residenziali comporta.

D’altro canto basta fare un giro a Venezia alzare i nasi all’insù per vedere quanti appartamenti chiusi ci sono.

Il problema non sono i turisti ma il costo strutturale di Venezia che non deve essere subìto e pagato dai proprietari di case.

Ringraziamo quindi il turisti che ci permettono di mantenere bene i palazzi veneziani vendendo la città sempre bella per tutti.

In risposta a: “Avevo tre appartamenti locati a prezzi onesti: era più quello che spendevo”.