Revolut ripristina i servizi dopo un’interruzione legata a Google Cloud

I sistemi di Revolut sono tornati operativi, comunica la società, dopo un blackout che aveva colpito alcuni servizi oggi, 20 ottobre 2026.

Secondo la nota dell’azienda, l’interruzione è stata causata da un problema con Google Cloud. Revolut ha confermato che i servizi sono stati ripristinati e ha assicurato che i fondi e i dati dei clienti sono al sicuro, aggiungendo un messaggio di scuse per i disagi causati.

L’app della banca digitale ha registrato malfunzionamenti in diversi Paesi europei, Italia compresa. Migliaia di utenti hanno segnalato difficoltà nell’accesso ai conti, rifiuti nei pagamenti con carta, impossibilità di effettuare bonifici e problemi generali nell’uso della mobile app.

I portali che monitorano i servizi online hanno rilevato un forte aumento delle segnalazioni di guasto, con utenti che hanno lamentato errori durante il login e operazioni bloccate. La stessa Revolut ha confermato l’esistenza del problema attraverso il proprio servizio di assistenza e ha ribadito che i fondi e i dati erano e restano protetti.