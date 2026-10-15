Relitto di 4.500 anni scoperto al largo dell’isola di Kekova

Al largo dell’isola di Kekova, nella Turchia meridionale, è stato individuato un relitto sommerso datato 4.500 anni. La scoperta è stata resa nota da un lancio di agenzia pubblicato il 15 ottobre 2026.

All’interno del relitto sono state trovate una serie di anfore e vasi alti fino a mezzo metro. Gli oggetti sono indicati come contenitori impiegati per il trasporto di materiali e generi alimentari.

Tra i carichi individuati figurano grano, olio, vino e resine considerate preziose. Non sono forniti altri dettagli sul ritrovamento o sulle modalità del recupero.

La notizia sul relitto è stata diffusa tramite agenzia il 15/10/2026.