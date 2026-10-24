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Reggio Calabria, arrestato latitante della cosca Barbaro Castanu coinvolto in un traffico di oltre 3,5 tonnellate di cocaina

La Squadra mobile di Reggio Calabria ha arrestato un latitante della cosca Barbaro Castanu, destinatario di un’ordinanza del Gip di Milano per traffico di oltre 3,5 t di cocaina.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Squadra mobile di Reggio Calabria ha arrestato un uomo ritenuto trafficante di droga e latitante, appartenente alla cosca Barbaro Castanu di Platì. L’individuo è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Milano nell’ambito di un’indagine della Guardia di finanza.

L’indagine, che aveva coinvolto altre 28 persone, ha ricostruito un traffico di stupefacenti per conto dei clan Barbaro di Platì e Morabito di Africo. Al centro delle accuse c’è la gestione di un carico stimato in oltre 3,5 tonnellate di cocaina proveniente dal Sud America.

I reati contestati all’arrestato comprendono associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi.

Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo era riuscito a sfuggire alla cattura durante un’operazione antidroga del novembre scorso. Gli investigatori della Squadra mobile di Reggio Calabria hanno ritenuto probabile che il ricercato fosse tornato nella propria terra d’origine e hanno avviato ricerche concentrate su specifiche aree della provincia.

Negli ultimi giorni la perquisizione ha portato all’individuazione e all’arresto del latitante in una comunità di recupero per tossicodipendenti, dove si era rifugiato con l’intento di intraprendere un percorso di disintossicazione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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