Recalcati sull’ondata di violenza: richiamo a Pasolini e attenzione ai giovani nelle proteste

Massimo Recalcati interviene sugli scontri avvenuti nelle piazze di questi giorni e sull’assalto ai negozi di via Torino a Milano, collegando la violenza pubblica a un più ampio fenomeno culturale e sociale.
Lo psicanalista richiama l’attenzione sul rischio di una dinamica che, citando Pasolini, egli definisce con la breve espressione “fascismo degli antifascisti”. Secondo Recalcati, valori come quelli sanciti dalla Costituzione non sono patrimonio esclusivo di una sola parte politica.
Nell’intervento viene inoltre sottolineata la necessità di riconoscere la posizione dei più giovani: sarebbe — nelle parole dell’autore — ingiusto non vedere che essi difendono i loro diritti. La riflessione intende separare la critica alla violenza dall’attenzione alle ragioni che spingono alla protesta.
Il testo, pubblicato su Repubblica il 19 ottobre 2026 alle 01:00, è disponibile nella versione integrale o in audio riservata agli abbonati premium.