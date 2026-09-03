Rebibbia, uno dei presunti esecutori riferisce di uno schiaffo a Valter Lavitola: legale smentisce preoccupazioni

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02/09/2026 – Secondo la ricostruzione emersa in sede investigativa, uno dei presunti esecutori materiali dell’attentato contro Sigfrido Ranucci ha dichiarato di aver appreso da altri detenuti di Rebibbia che Valter Lavitola, reo confesso del medesimo attentato, sarebbe stato schiaffeggiato durante l’ora d’aria.

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La notizia dell’aggressione è stata riferita dal sospetto come informazione raccolta all’interno del carcere, e non come un episodio di cui sarebbe stato diretto testimone.

L’avvocato di Lavitola ha fatto sapere che il suo assistito “sta bene” e che il team legale non era a conoscenza di alcuna aggressione subita in carcere.

Sull’altro fronte delle indagini relative all’attentato, gli investigatori hanno rilevato che risultano cancellate chat su Signal scambiate con Ranucci nel periodo 2024-2025. Le cancellazioni sono state segnalate come elemento emerso nelle attività investigative in corso.