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RaiNews pubblica la fotorassegna delle prime pagine in edicola venerdì 16 ottobre 2026

RaiNews pubblica la fotorassegna con le prime pagine dei quotidiani in edicola venerdì 16/10/2026; la pagina riporta inoltre la sezione “Temi Caldi”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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RaiNews ha pubblicato la fotorassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani in edicola venerdì 16 ottobre 2026.

La pagina, titolata “Le Prime in edicola oggi 16/10/2026”, raccoglie le copertine dei giornali disponibili in edicola nella giornata. Il servizio è inserito nella sezione dedicata ai giornali e all’edicola del sito.

Nella stessa pagina sono presenti riferimenti alla sezione “Temi Caldi” del sito, che include voci come Papa Leone al Gemelli, la guerra in Ucraina, l’escalation in Medio Oriente, il caso Garlasco, la Festa del Cinema di Roma e la crisi del clima.

Il materiale è pubblicato da RaiNews e aggiornato sulla pagina dedicata al giornale online.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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