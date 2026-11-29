28 novembre 2026 — Un attacco attribuito alle forze ucraine ha centrato nella notte gli edifici del centro Rubikon a Berdyansk, a una settantina di chilometri a ovest di Mariupol lungo le coste del Mar d’Azov.

Il Comando Sud delle forze armate ucraine ha reso noto che l’operazione ha colpito la base di addestramento, gli alloggi del personale e depositi di droni del centro sperimentale. Secondo lo stesso Comando, oltre 30 soldati russi sarebbero morti e circa 70 feriti, cifre che restano però prive di conferma indipendente e senza reazioni ufficiali da parte russa.

Il video dell’attacco, registrato con droni, è stato diffuso dalle fonti ucraine. Testimoni citati dal Comando avrebbero riferito di ripetute esplosioni di munizioni e del trasferimento di numerosi feriti all’ospedale locale; i corpi dei caduti sarebbero stati portati a Mariupol, si aggiunge nella ricostruzione ucraina.

L’operazione è stata pianificata dal “centro di coordinamento per l’impiego dei sistemi senza pilota d’attacco”, collegato al Comando Sud. Nella rivendicazione è indicata la partecipazione di più unità: Harpy Group, il Servizio di intelligence estera dell’Ucraina, il Centro per le operazioni speciali Alfa dei servizi Sbu, il 422esimo reggimento autonomo di sistemi senza pilota Luftwaffe e la 427esima brigata autonoma di sistemi senza pilota Rarog.

Se confermato, non sarebbe un colpo isolato: le forze ucraine hanno rivendicato altri attacchi contro Rubikon a Berdyansk il 7 e il 22 novembre, e il 23 novembre un’azione è stata segnalata contro un’altra struttura del centro nella regione di Kursk.

Il Rubikon è stato istituito il 2 agosto 2024 per ordine del ministro della Difesa Belousov e riunisce ricerca, sperimentazione e impiego operativo di sistemi senza pilota aerei, terrestri e navali. Il centro addestra gli operatori e sviluppa tattiche, impiegando l’esperienza sul campo per innovare tecnologie, tra cui droni in fibra ottica e intercettori oggi adottati da entrambi i contendenti.

Secondo il Foreign Policy Research Institute, il personale del Rubikon sarebbe passato da 1.450 effettivi a marzo 2025 a circa 5.000 la scorsa primavera. L’Institute for the Study of War segnala che la campagna ucraina mirata agli operatori del Rubikon è iniziata almeno nell’agosto 2025, con attacchi rivendicati in città occupate come Donetsk e Mariupol e nella regione di Zaporizhzhia. Il centro è stato inoltre indicato come uno degli obiettivi principali dell’operazione “Vivaldi” condotta dal Terzo corpo d’armata ucraino la scorsa primavera a Lyman.