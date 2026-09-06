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Raid notturni russi: colpiti obiettivi a Kiev e nella regione di Dnipro, quattro vittime a Kamianske

Raid russi nella notte su Kiev e Dnipro: edificio a Boryspil danneggiato con due donne ferite; 4 morti e 5 feriti a Kamianske. Mosca critica l’approccio Usa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La capitale ucraina e la regione di Dnipro sono state colpite da ondate di attacchi notturni attribuiti alla Russia, mentre a Mosca e Kyiv è in corso una missione diplomatica statunitense.

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Secondo i media ucraini, droni hanno preso di mira diverse aree intorno a Kiev. A Boryspil un palazzo di nove piani ha riportato danni e due donne sono rimaste ferite.

Nella regione di Dnipro un raid ha preso di mira un sito industriale a Kamianske. Il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Ganzha, ha riferito che l’attacco ha provocato quattro morti e cinque feriti; tra questi è stata indicata una donna di 30 anni ricoverata in terapia intensiva.

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Gli attacchi sono avvenuti mentre, secondo quanto riportato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avanzato una proposta di tregua in occasione della missione degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente americano aveva detto che i suoi inviati, attesi a Mosca e poi a Kiev, avrebbero portato una proposta di pace.

Da Mosca è arrivata una reazione critica verso l’approccio degli Stati Uniti. In un’intervista alla Tass il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero tenere conto «delle realtà sul campo», che secondo lui non sarebbero favorevoli a Kiev, e ha sollevato dubbi sulla disponibilità americana a impegnarsi in un quadro solido per risolvere la crisi, citando anche il vertice di Anchorage del 2025.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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