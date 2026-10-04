Raid israeliano su un condominio a ovest di Gaza City: cinque morti. Trump: «la guerra contro l’Iran finirà dopo le midterm»

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Gaza City, 3 ottobre — Un bombardamento aereo israeliano ha colpito nelle prime ore un palazzo residenziale a ovest di Gaza City, causando la morte di almeno cinque palestinesi, tra cui quattro donne, e lasciando diversi altri feriti in condizioni gravi. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali e testimoni citati dall’agenzia KUNA.

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Secondo quanto emerso, l’esplosione ha distrutto più unità abitative e ha scatenato incendi all’interno dell’edificio. I soccorrit