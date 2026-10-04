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Raid israeliano su un condominio a ovest di Gaza City: cinque morti. Trump: «la guerra contro l’Iran finirà dopo le midterm»

Raid israeliano su un condominio a ovest di Gaza City: cinque morti e diversi feriti. Trump a un comizio: “la guerra contro l’Iran finirà dopo le midterm”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Gaza City, 3 ottobre — Un bombardamento aereo israeliano ha colpito nelle prime ore un palazzo residenziale a ovest di Gaza City, causando la morte di almeno cinque palestinesi, tra cui quattro donne, e lasciando diversi altri feriti in condizioni gravi. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali e testimoni citati dall’agenzia KUNA.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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