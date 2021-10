Raccolta firme per petizione Quartiere Altobello

Nei prossimi giorni inizierà una raccolta di firme per una petizione rivolta al comune di Venezia, chiedendo che per l’area del quartiere di Altobello vengano assunti gli impegni di seguito elencati:

● Mantenere, in continuità con il passato, un percorso partecipativo per attuare un progetto condiviso per la completa attuazione del contratto di quartiere di Altobello;

● concludere il processo di riqualificazione dell’area di Altobello con il completamento delle c.d. “tettoie” destinandole anche ad abitazione per gli studenti del vicino Polo universitario, e mantenendo comunque le già previste destinazioni residenziali e artigianali;

● migliorare i servizi alla persona previsti nel piano originario per l’edificio Campo dei Sassi e garantire l’assistenza 24 ore su 24 (come stabilito dal contratto di quartiere);

● impegnarsi per riqualificare la zona della c.d. NAVE 1, garantendo gli attuali residenti nello stesso ambito territoriale, in tempi certi, anche mediante abbattimento dell’edificio è ricostruzione nel medesimo sito;

● sistemare il piazzale Madonna Pellegrina (Ugo Molinari) e allargare lo spazio pubblico, secondo gli accordi già presi con i cittadini ;

● di adoperarsi, anche attraverso un accordo con Italgas, affinché venga realizzato al più presto il parco urbano di Altobello;

● garantire adeguati livelli di sicurezza urbana;

● migliorare livelli di pulizia del parco e delle aree prospicienti la nave e le vie circostanti;

● accelerare il potenziamento della rete di illuminazione in tutta l’area del quartiere;

● Impegnarsi per garantire la manutenzione straordinaria della c.d. Torre e la manutenzione ordinaria in tutta l’area.

Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

A nome dei promotori:

Lubiato Cristina