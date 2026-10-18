Quickstep energico di Anna Safroncik e Leonardo Lini: scintille in studio nella terza puntata

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle, trasmessa il 18 ottobre 2026 su Rai1, Anna Safroncik e il maestro Leonardo Lini si sono presentati con un Quickstep che ha monopolizzato l’attenzione del pubblico e della giuria.

La coppia ha danzato sulle note di “Show Me How You Burlesque”, brano noto per l’interpretazione di Christina Aguilera. L’esibizione si è distinta per ritmo serrato e rapidità di esecuzione.

Oltre alla coreografia, la puntata è stata segnata da confronti in studio. Sono emerse discussioni dovute a tensioni e incomprensioni verificatesi tra l’attrice e il suo maestro durante la settimana di prove, elemento che ha alimentato il dibattito tra i presenti.

Il dance show condotto da Milly Carlucci ha quindi unito una performance vivace a momenti di confronto, confermando il tono acceso della serata.