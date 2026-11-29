CALTANISSETTA — La procura di Caltanissetta attende la copia della lettera che Gianni De Gennaro avrebbe scritto prima di togliersi la vita, insieme all’hard disk rinvenuto nella busta lasciata dall’ex capo della polizia. Il materiale è ritenuto centrale per chiarire alcune frasi contenute nel testo e per individuare eventuali responsabilità su ordini e decisioni.

I magistrati, guidati dal procuratore Salvatore De Luca, stanno concentrando l’attenzione su alcuni passaggi della missiva in cui De Gennaro parla di possibili errori commessi nell’esercizio dei suoi doveri, definendone qualcuno «forse imperdonabile». Dall’analisi dei brani la procura intende ricavare elementi utili a capire a chi l’ex alto funzionario volesse riferirsi quando menzionava chi avrebbe impartito ordini.

Nella sede del Palazzo di Giustizia, De Luca ha limitato gli spostamenti e segue le acquisizioni dai locali del quarto piano. Gli investigatori aspettano anche l’hard disk che, secondo quanto scritto dall’interessato, era stato occultato perché «ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto».

L’hard disk era uno degli oggetti cercati durante le perquisizioni e la sua comparsa nella busta ha riacceso l’interesse degli inquirenti sulla documentazione digitale eventualmente inedita o rilevante per l’inchiesta.

Intanto l’avvocato Salvino Greco, legale del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno — indicato come indagato nell’ambito dell’inchiesta — sta valutando la possibilità di presentare una denuncia contro i magistrati di Caltanissetta. La contestazione riguarda la diffusione, nelle carte giudiziarie, del domicilio del suo assistito.