Principe Harry: «Ho sofferto per il distacco da Carlo e il gelo con William». Spiegazioni dopo le parole criptiche

Il principe Harry ha aperto nuovamente il fronte delle tensioni familiari parlando di sofferenza per la distanza dal padre, re Carlo III, e per il gelo con il fratello William. Lo ha fatto in un’intervista pubblicata su GQ, nella quale ha anche espresso la volontà di ricucire i rapporti con i Windsor.



Il suo ritorno nel Regno Unito lo scorso 26 agosto — dopo sei anni trascorsi con la moglie Meghan e i figli in California — aveva già riacceso l’attenzione dei commentatori reali. La visita dei duchi di Sussex e dei loro figli Archie e Lilibet è stata interpretata come un passo significativo, ma ha lasciato aperti molti interrogativi sul futuro dei rapporti familiari.



Nell’intervista Harry ha definito le ferite del passato come cicatrici che permangono. «Le cicatrici restano per sempre, ma quello che conta è la tua percezione e il tuo atteggiamento verso ciò che è successo», ha detto, sottolineando come il modo in cui si gestisce il passato influenzi la vita quotidiana.



Il principe ha collegato il desiderio di riconciliazione al contesto più ampio degli eventi mondiali: «Con tutto quello che accade nel mondo, la cosa più importante non può che essere riconciliarsi», ha dichiarato, ribadendo che per lui il riavvicinamento resta un obiettivo.



Tuttavia, alcune affermazioni dell’intervista hanno sollevato polemiche. Harry ha sostenuto che «qualcuno non vuole che le cose si sistemino», frase che ha alimentato discussioni e speculazioni sulla sua destinazione. Le reazioni si sono concentrate in particolare sul rapporto con il principe del Galles, che secondo diversi osservatori è rimasto teso per anni.



A poche ore dalla diffusione dell’intervista è intervenuto un portavoce del duca di Sussex per precisare il senso delle parole del principe. Secondo la nota, quel riferimento non era rivolto a una persona specifica e non aveva come destinatario il principe del Galles: «Si tratta di un commento generale, non rivolto a nessun membro della famiglia del duca di Sussex».



Harry ha inoltre affrontato il tema del dolore emotivo in termini personali. Quando gli è stato chiesto se valesse la pena impegnarsi per risolvere i conflitti familiari, ha risposto con una riflessione meno netta: «È difficile dirlo alle persone quando ci si è dentro», lasciando aperta la questione sulle pratiche concrete che potrebbe seguire per avvicinarsi ai parenti.



Nel corso dell’intervista il duca è tornato più volte sul concetto di dramma e sull’intenzione di non aggiungere ulteriore tensione alla vita pubblica e privata: «Per me c’è già abbastanza dramma nel mondo e nella vita delle persone, senza doverne aggiungere altro continuando ad avere problemi con la famiglia», ha osservato.



La comparsa dei Sussex nel Regno Unito ha provocato reazioni contrastanti sia nell’opinione pubblica sia fra gli esperti di protocollo reale, e le parole di Harry hanno contribuito a tenere vivo il dibattito. Resta però una questione centrale: se e come potrà concretizzarsi una riconciliazione, tenendo conto delle ferite accumulate negli anni.



A chiarire il significato della frase sulle «persone che non vogliono che funzioni» è stato infine il portavoce del principe: «Si tratta di un commento generale, non rivolto a nessun membro della famiglia del duca di Sussex».