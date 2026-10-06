5 x 1000
HomenotiziePressione fiscale al 43,5% nel II trimestre 2026: salari in aumento minimo,...

Pressione fiscale al 43,5% nel II trimestre 2026: salari in aumento minimo, potere d’acquisto in calo

Istat: nel II trimestre 2026 la pressione fiscale arriva al 43,5% (+0,5 p.p. su anno). Redditi +0,4%, potere d’acquisto reale -0,9%. Dati Istat, 05/10/2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

La pressione fiscale in Italia ha toccato il 43,5% nel secondo trimestre del 2026, segnando un aumento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

I dati Istat evidenziano una crescita dei redditi contenuta: nel secondo trimestre i redditi sono aumentati dello 0,4%.

A fronte di questo lieve incremento salariale, l’aumento generalizzato dei prezzi ha eroso il potere d’acquisto: il dato reale registra una flessione dello 0,9% nel trimestre considerato.

LEGGI ANCHE:

Le cifre, pubblicate da Istat, sono state riportate il 5 ottobre 2026 da Claudia Bruno del Tg3.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE