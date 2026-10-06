Pressione fiscale al 43,5% nel II trimestre 2026: salari in aumento minimo, potere d’acquisto in calo

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
La pressione fiscale in Italia ha toccato il 43,5% nel secondo trimestre del 2026, segnando un aumento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
Scopri come fare
I dati Istat evidenziano una crescita dei redditi contenuta: nel secondo trimestre i redditi sono aumentati dello 0,4%.
A fronte di questo lieve incremento salariale, l’aumento generalizzato dei prezzi ha eroso il potere d’acquisto: il dato reale registra una flessione dello 0,9% nel trimestre considerato.
Le cifre, pubblicate da Istat, sono state riportate il 5 ottobre 2026 da Claudia Bruno del Tg3.