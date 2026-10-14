5 x 1000
HomenotiziePietracatella, indagine: l’ex sindaco Gianni Di Vita potrebbe essere stato il vero...

Pietracatella, indagine: l’ex sindaco Gianni Di Vita potrebbe essere stato il vero obiettivo

La Procura di Larino e la Squadra Mobile ipotizzano che l’avvelenamento da ricina avesse come bersaglio Gianni Di Vita; moglie e figlia vittime per errore.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Gli inquirenti della Procura di Larino e della Squadra Mobile avanzano una svolta nel giallo di Pietracatella: il vero bersaglio dell’avvelenamento da ricina potrebbe essere stato Gianni Di Vita, ex sindaco del centro molisano.

Secondo la nuova ipotesi, la moglie di Di Vita, Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia quindicenne, Sara Di Vita, sarebbero morte per errore a fine dicembre 2025 dopo aver ingerito una sostanza tossica che invece era destinata all’uomo. Di Vita ha detto di aver accusato malori nello stesso periodo, ma i test hanno dato esito negativo per la tossina.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata sulla rete di relazioni dell’ex sindaco. Si ipotizza una vendetta legata a una presunta relazione clandestina finita male. Tra gli elementi acquisiti, è stato sequestrato nello studio di Di Vita un libro con frasi sottolineate dedicate alle avventure sentimentali di «un uomo diviso tra due donne».

Il cerchio degli accertamenti si è ristretto attorno a tre persone: un’insegnante, il marito di quest’ultima e una cugina dell’ex sindaco. Parallelamente, la polizia sta passando al setaccio i computer di quattro istituti scolastici molisani — tra cui l’Istituto Agrario di Riccia e il Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso — per verificare eventuali ricerche online sull’uso e il confezionamento della ricina.

Le indagini proseguono con accertamenti tecnici e approfondimenti sulle relazioni personali per chiarire dinamiche e responsabilità nel caso che ha sconvolto la comunità di Pietracatella.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE