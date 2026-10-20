5 x 1000
HomenotiziePicierno avvia uno sciopero della fame per Oleshky: chiede una tregua per...

Picierno avvia uno sciopero della fame per Oleshky: chiede una tregua per i civili

Picierno annuncia sciopero della fame per Oleshky e invita a raccogliere l’appello del Papa per una tregua nella cittadina occupata e portata allo stremo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

20 ottobre 2026 — La vicepresidente del Parlamento europeo, Alessandra Picierno, ha annunciato di iniziare uno sciopero della fame a sostegno di Oleshky, la cittadina ucraina sotto occupazione.

Picierno ha spiegato che l’iniziativa è motivata dalla necessità di salvare i civili e di rispondere all’appello del Papa per ottenere una tregua nella località, definita nella sua comunicazione come occupata e portata allo stremo dalle forze del Cremlino.

Nella sua presa di posizione la vicepresidente ha inoltre accusato Vladimir Putin, esortando a proteggere la popolazione ucraina dalle azioni del leader russo.

L’annuncio, reso pubblico il 20 ottobre 2026, sottolinea la volontà di richiamare l’attenzione internazionale sulla situazione dei civili a Oleshky e sulla richiesta di una sospensione delle ostilità sul posto.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE