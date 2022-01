“Personale di Nidi e Materne comunali posto in auto sorveglianza, viene impiegato in altre scuole?”. Lettere

Dalle Segnalazioni che abbiamo ricevuto il personale educativo delle sezioni che vengono poste in quarantena, e che dovrebbe rimanere in auto sorveglianza, viene spostato in altre sedi degli asili e delle scuole dell’infanzia.

Pare inoltre che tale personale sia a contatto con i bambini e dunque tale circostanza preoccupa molto i genitori. Sul punto vi sono state numerose segnalazioni in particolare in alcune strutture ( Gabelli, San Girolamo).

Tale modalità potrebbe esporre bambini, il personale dei servizi educativi e ausiliario al maggior rischio di contagio

Non è una questione di rispetto delle norme, ma è necessario adottare delle metodologie che meglio possano garantire la salute di bambini e personale. In particolare i genitori chiedono l’utilizzo del metodo delle bolle.

Infatti è noto che per i bambini al di sotto dei 5 anni la vaccinazione non sia prevista, non è attuato il distanziamento e non viene contemplato l’uso di mascherine protettive, con conseguenti maggiori rischi di esposizione al contagio. Una situazione esplosiva che rischia di dare il colpo di grazia a Nidi e Materne.

L’Amministrazione comunale ha incomprensibilmente deciso di cancellare la “Commissione COVID congiunta” che garantiva il confronto e la condivisione di informazioni e linee organizzative a fronte dell’emergenza.

È evidente che se verranno confermate la denuncia dei sindacati e le segnalazioni giunte dalle famiglie, ci troveremmo di fronte a dei fatti gravissimi.

Ricordiamo inoltre all’assessore che i bambini piccoli di nidi e scuole dell’infanzia non fanno la dad.

Per questo è necessario che l’Amministrazione venga a chiarire con urgenza in Commissione quali siano gli spostamenti previsti per il personale tra i vari asili e scuole per l’infanzia.

Chiediamo che fin da subito l’amministrazione assuma nuovo personale per far Fronte alle carenze senza dover spostare il personale che é stato a contatto con soggetti positivi.

Monica Sambo

Capogruppo Pd