Perquisizioni in quattro istituti nel caso della ricina

Nell’arco di quattro giorni sono state effettuate perquisizioni in quattro diversi istituti scolastici nell’ambito dell’indagine sulla ricina. Le operazioni sono parte degli accertamenti volti a ricostruire l’origine della vicenda e a individuare eventuali responsabilità.

Gli investigatori hanno concentrato le verifiche sui luoghi controllati durante le perquisizioni, che si sono succedute in giornate consecutive. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli sulle attività svolte o sui risultati emersi.

La notizia è stata riportata il 15/10/2026.