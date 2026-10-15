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Perquisizioni in quattro istituti nel caso della ricina

Nel giallo della ricina, perquisizioni in quattro scuole in quattro giorni: gli investigatori cercano di ricostruire origine e responsabilità. 15/10/2026

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nell’arco di quattro giorni sono state effettuate perquisizioni in quattro diversi istituti scolastici nell’ambito dell’indagine sulla ricina. Le operazioni sono parte degli accertamenti volti a ricostruire l’origine della vicenda e a individuare eventuali responsabilità.

Gli investigatori hanno concentrato le verifiche sui luoghi controllati durante le perquisizioni, che si sono succedute in giornate consecutive. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli sulle attività svolte o sui risultati emersi.

La notizia è stata riportata il 15/10/2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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