29 novembre 2026 – La Cisl definisce una “beffa” l’adeguamento delle pensioni minime annunciato dal governo: secondo il sindacato l’incremento vantato dalla premier recupera solo il 60% dell’aumento dei prezzi.

La segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, ha contestato le misure ritenendole ingiuste e ha chiesto che vengano azzerate. In una dichiarazione ha ribadito che “i pensionati non sono un bancomat”.

Il sindacato contesta quindi l’entità dell’aumento rispetto all’inflazione, sottolineando l’insoddisfazione per l’intervento finora previsto dall’esecutivo.