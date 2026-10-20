Partono 20 tonnellate di aiuti umanitari per l’Ucraina, coordinamento dei Ministri Volontari di Scientology

È partita in queste ore una spedizione umanitaria di circa 20 tonnellate destinata all’Ucraina, organizzata dai Ministri Volontari di Scientology con il supporto di una rete di realtà associative. Il carico viaggerà su un TIR e dovrebbe raggiungere il paese entro una settimana.



L’operazione nasce da un coordinamento logistico che ha coinvolto, oltre ai Ministri Volontari, l’associazione socio-culturale Trees Car Club e “L’Isola che non c’è”, oltre a diverse realtà territoriali che hanno contribuito alla raccolta e all’imballaggio dei materiali.



A bordo del mezzo ci sono generi alimentari, presidi e apparecchiature mediche, dispositivi per l’igiene e prodotti per l’infanzia. I materiali sono stati selezionati e raccolti in risposta a specifiche richieste provenienti dalle comunità locali ucraine, spiegano gli organizzatori.



Per la gestione sul territorio, gli enti promotori hanno concordato una collaborazione con un’azienda italo-ucraina con sede a Bolekhiv. Questa struttura fungerà da base per lo smistamento e l’arrivo dei soccorsi, assicurando il coordinamento operativo una volta oltreconfine.



La distribuzione degli aiuti è programmata lungo quattro direttrici ritenute strategiche e ad alto fabbisogno: Sumy, area al confine nord-orientale, la capitale Kiev, la località di Shpola e Leopoli. I promotori sottolineano che la selezione delle destinazioni è stata dettata dalle richieste ricevute dalle comunità sul posto.

Il convoglio lascia ora l’Italia dopo una fase organizzativa che ha coinvolto raccolta, verifica e imballaggio dei beni. Gli organizzatori non hanno diffuso dettagli sul punto di partenza né sulle tempistiche precise oltre al previsto arrivo in circa una settimana.

La scelta di operare tramite un unico mezzo pesante nasce dall’intenzione di concentrare il carico e semplificare le procedure di transito e sdoganamento, secondo quanto comunicato dagli enti coinvolti. Una volta giunto a destinazione, il TIR farà riferimento alla base di Bolekhiv per lo scarico e la successiva distribuzione.



Tra i materiali inclusi nella spedizione ci sono prodotti destinati alla prima infanzia, dispositivi igienico-sanitari e attrezzature mediche che dovrebbero integrare le forniture locali. Gli enti promotori precisano che la composizione del carico è frutto di una raccolta mirata, svolta in risposta alle esigenze segnalate dalle comunità ucraine.



La rete che ha messo in campo l’iniziativa è composta da associazioni di volontariato e gruppi territoriali; i promotori definiscono l’operazione come esempio di sinergia tra associazioni e privati per fornire aiuto in situazioni di emergenza. Non sono state fornite cifre sui costi logistici né sull’eventuale coinvolgimento di enti pubblici.

Il convoglio è atteso in Ucraina fra circa una settimana; la logistica sul posto sarà seguita dall’azienda italo-ucraina con sede a Bolekhiv che fungerà da base per lo smistamento e l’arrivo dei soccorsi. Gli aiuti verranno distribuiti direttamente in quattro direttrici strategiche e ad alto fabbisogno: Sumy, Kiev, Shpola e Leopoli.