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Parte il bonus affitti per genitori separati: domande dal 7 ottobre sulla piattaforma del Mit

Dal 7 ottobre aperte le domande per il bonus affitti destinato a genitori separati: contributo fino a 6.000 €/anno, finanziamento di 20 milioni annui, piattaforma Mit online.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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È scattata il 7 ottobre l’apertura delle domande per il nuovo bonus affitti rivolto ai genitori separati o divorziati. Il ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il bando e reso disponibile la piattaforma online per richiedere il contributo.

La misura è destinata ai genitori non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. L’agevolazione prevede un tetto massimo di 6.000 euro all’anno.

Il provvedimento è finanziato con 20 milioni di euro l’anno. Con l’apertura delle domande la misura diventa pienamente operativa.

Il bonus nasce per sostenere chi, a seguito della separazione, deve trovare una nuova sistemazione abitativa. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha citato la misura intervenendo in collegamento video al Saie di Bologna sul Piano casa, sottolineando l’obiettivo di aiutare chi affronta le conseguenze economiche della separazione e garantire anche la possibilità di “vedere i propri bambini”.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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