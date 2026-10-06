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Paglialunga esplora il tifo: riti, santi e reliquie del pallone

Fulvio Paglialunga firma “I devoti del calcio”, saggio narrativo sul tifo come appartenenza, tra riti, santi e reliquie del pallone dal Brasile a Taranto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Fulvio Paglialunga pubblica I devoti del calcio, un saggio narrativo che indaga il tifo come forma di appartenenza collettiva. Il libro esplora riti, santi e reliquie legati al pallone, disegnando un percorso che va dal Brasile a Taranto.

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L’articolo su Repubblica è firmato da Angelo Carotenuto. La pubblicazione è segnalata il 5 ottobre 2026 alle 05:11; la lettura è indicata in un minuto.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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