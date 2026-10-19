OSS colta da un malore durante il turno, muore a 56 anni tra le braccia delle colleghe

Un malore improvviso sul posto di lavoro ha tolto la vita a Rodica Gram, operatrice socio-sanitaria di 56 anni della casa di riposo “Ida Zuzzi”. È accaduto nella mattinata di ieri, mentre la donna era in servizio: i colleghi hanno tentato di rianimarla, ma ogni soccorso si è rivelato vano. la tragica notizia è diffusa da Assocarenews.it.



Le prime fasi dell’emergenza sono state concitate. Il personale presente ha subito avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e ha utilizzato il defibrillatore della struttura in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Nonostante l’intervento tempestivo e gli sforzi degli operatori, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.



Rodica era considerata una figura di riferimento all’interno della residenza “Ida Zuzzi”. Colleghi e dirigenti la descrivono come una professionista dedita e molto apprezzata dagli ospiti: una presenza costante nei corridoi del reparto e una persona su cui staff e famiglie potevano contare.



La morte è avvenuta tra le mura della struttura dove Rodica aveva scelto di lavorare e di dedicare gran parte della propria vita professionale. Per chi condivide il lavoro di cura quotidiano, la perdita assume un peso particolare: non solo l’addio a una collega, ma anche la scomparsa di chi giorno dopo giorno sostiene persone fragili.



Il cordoglio all’interno della casa di riposo è immediato. La direzione e il personale hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordando la sua attitudine a mettere gli altri al primo posto e la sua capacità di prendersi cura degli ospiti con discrezione e affetto.



La vicenda richiama l’attenzione sui rischi e sulle pressioni con cui si confrontano gli operatori sanitari e socio-assistenziali. Turni serrati, carico emotivo e responsabilità costante sono elementi che accompagnano la professione; in questo caso, però, non ci sono dati aggiuntivi né indagini in corso pubblicate che possano spiegare quanto accaduto. A prevalere è il racconto umano di una perdita improvvisa nel luogo di lavoro.



Chi ha lavorato con Rodica ricorda anche il suo carattere: disponibile, dolce, pronta ad alleviare le difficoltà degli ospiti con gesti e parole semplici. Per molti colleghi era un punto di riferimento, un volto familiare che metteva esperienza e umanità nelle esigenze quotidiane della struttura.



La notizia ha colpito anche per la dimensione privata della sua vita: poco prima del tragico evento, Rodica aveva vissuto un momento di grande gioia familiare. La sua scomparsa lascia un vuoto nelle persone che le erano più vicine, così come tra gli anziani assistiti nella casa di riposo.



I soccorsi sono stati immediati e compiuti con professionalità dal personale della struttura fino all’intervento dei sanitari esterni. Non sono state rese note ulteriori informazioni su eventuali accertamenti sanitari successivi o su ulteriori dettagli clinici che possano chiarire le cause precise dell’arresto cardiaco.



Il ricordo che rimane è quello di una donna che ha scelto un mestiere di cura e che ha dedicato tempo ed energie agli altri, fino a perdere la vita nel luogo dove svolgeva la sua attività. Dieci giorni prima Rodica era diventata nonna per la prima volta.