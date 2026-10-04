Ornella Muti debutta in pista: prima esibizione con Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle

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Ornella Muti è salita per la prima volta sulla pista di Ballando con le Stelle nella puntata d’esordio dell’edizione 2026, andata in onda il 4 ottobre su Raiuno.
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L’attrice si è esibita insieme a Pasquale La Rocca, marcando il suo debutto nello show di danza prodotto per la prima serata del servizio pubblico.
La trasmissione è condotta da Milly Carlucci, che guida il cast e i ballerini nella nuova stagione.