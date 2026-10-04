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Ornella Muti debutta in pista: prima esibizione con Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle

Ornella Muti ha debuttato in pista nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2026 su Raiuno, esibendosi con Pasquale La Rocca. Conduttrice Milly Carlucci.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Ornella Muti è salita per la prima volta sulla pista di Ballando con le Stelle nella puntata d’esordio dell’edizione 2026, andata in onda il 4 ottobre su Raiuno.

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L’attrice si è esibita insieme a Pasquale La Rocca, marcando il suo debutto nello show di danza prodotto per la prima serata del servizio pubblico.

La trasmissione è condotta da Milly Carlucci, che guida il cast e i ballerini nella nuova stagione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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