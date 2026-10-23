Operazione “Ricostruzione”: 8 arresti, 51 indagati e sequestri per oltre 57 milioni

Ancona, 22 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo marchigiano, ha sgominato un presunto sistema illecito nel settore delle commesse legate alla ricostruzione privata post-sisma 2016 e ad appalti pubblici regionali.

L’operazione, denominata “Ricostruzione”, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 51 persone. Otto sono finite in carcere e per altre cinque è stato disposto l’interrogatorio preventivo. È stato eseguito un sequestro di beni e somme per oltre 57 milioni di euro.

Sono in corso più di 50 perquisizioni e acquisizioni documentali nelle province di Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino, Fermo, Roma, Caserta, Napoli, Reggio Calabria, Modena, Terni, Chieti, Treviso e Piacenza. All’operazione hanno partecipato 230 finanzieri, i cosiddetti “baschi verdi”.

L’attività investigativa si è articolata in più filoni. Uno riguarda una presunta truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche destinate alla ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016; i lavori sarebbero stati in parte subappaltati a soggetti collegati alla criminalità organizzata calabrese e campana. Un altro filone riguarda ipotesi di condotte corruttive poste in essere da pubblici ufficiali e imprenditori.

Le commesse oggetto dell’indagine includono appalti pubblici banditi dalla Regione Marche, dall’Erdis regionale e dall’Università di Camerino.

I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa fissata alle 15 presso il comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, alla quale parteciperà il capo della procura di Ancona, Monica Garulli.