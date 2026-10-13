Ombre sul vicolo, nuove indicazioni: la perizia riapre il caso Rossi e l’ipotesi di ostacolo ai soccorsi

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La perizia del Ris riporta elementi che riaccendono il dibattito sulla morte di David Rossi: nelle registrazioni della videosorveglianza della sera del 6 marzo 2013 compaiono ombre compatibili con corpi umani nell’imbocco di vicolo Monte Pio, presenti fino all’ultimo respiro dell’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena.

Il documento dei carabinieri, lungo 74 pagine, analizza il segmento di filmato tra le 20.04 e le 20.14 e individua 12 macro-sequenze caratterizzate da attenuazioni di luminosità sulla parete in marmo bianco in fondo al vicolo, in corrispondenza dei passaggi dei veicoli in via dei Rossi. Secondo gli accertamenti, quei fenomeni non sarebbero spiegabili come artefatti visivi, difetti digitali o disturbi di compressione, ma risultano compatibili con la presenza di corpi opachi di forma antropomorfa tra i fari e la parete.

Una verifica sperimentale condotta il 22 giugno ha ricostruito tridimensionalmente l’area con laser scanner e ha riprodotto le condizioni di ripresa: gli accertatori hanno individuato cinque posizioni possibili, indicate come stazioni A, B, C, D ed E, che possono giustificare le ombre osservate. Dalle postazioni A e B sarebbe stato possibile osservare direttamente il corpo di Rossi; dalla E sarebbero state visibili solo le gambe; dalle posizioni C e D la visuale sarebbe stata impedita dallo spigolo del muro.

La commissione parlamentare d’inchiesta, che nelle scorse fasi aveva escluso il suicidio, si è progressivamente orientata verso la tesi dell’omicidio. Il presidente Gianluca Vinci ha sottolineato come la persona nel vicolo «non era un passante» e ha indicato la possibilità che soggetti presenti abbiano attivamente ostacolato l’arrivo dei soccorsi. Secondo la ricostruzione della commissione, tra la caduta e la comparsa della prima ombra trascorsero circa quattro minuti, un intervallo che per Vinci coincide con il tempo plausibile per scendere dall’ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni e raggiungere il vicolo. Una sagoma tornò a comparire dopo oltre venti minuti, momento in cui Rossi avrebbe cessato di muoversi.

I commissari stanno valutando anche la possibilità del coinvolgimento di più persone: la perizia e gli indizi raccolti porterebbero a ipotizzare la presenza di almeno quattro o cinque individui, alcuni dei quali avrebbero impedito l’accesso al vicolo mentre altri sarebbero stati nell’ufficio al momento in cui Rossi sarebbe stato sospeso alla finestra. La commissione cita inoltre la testimonianza resa anni prima da Antonio Muto, che avrebbe riferito a Luca Goracci, legale della famiglia Rossi, di avere trovato persone a impedire l’accesso al vicolo.

Tra le piste di indagine aperte, i commissari intendono approfondire un possibile collegamento con la criminalità organizzata, con particolare riferimento a presenze di ’ndrangheta nella Bassa Mantovana e nella Bassa Reggiana. Il nuovo materiale tecnico e le ipotesi emerse costituiranno il nucleo dei prossimi lavori della commissione parlamentare.