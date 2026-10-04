Olivier Martinez chiede l’affidamento esclusivo dopo l’accusa a Halle Berry: ordine di allontanamento temporaneo

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Nuova battaglia legale tra Halle Berry e l’ex marito Olivier Martinez. Martinez ha presentato al tribunale accuse secondo cui l’attrice avrebbe aggredito fisicamente il loro figlio dodicenne, Maceo, afferrandolo al collo durante una lite domestica, e ha chiesto l’affidamento esclusivo del ragazzo.

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Secondo quanto riferito nei documenti citati da Tmz e ripresi dalla stampa, l’episodio sarebbe avvenuto mentre il bambino si trovava nella sua stanza a usare un visore per la realtà virtuale. Martinez sostiene che Berry sia entrata nella camera irritata per rimproverarlo, che la discussione sia degenerata e che l’attrice abbia poi stretto le mani attorno al collo del ragazzo, urlandogli: “Chi è che comanda adesso?”. Subito dopo, il dodicenne avrebbe contattato il padre per raccontare l’accaduto.

L’attore francese accusa inoltre la ex moglie di ripetuti “atti di abuso negli ultimi anni”, parlando di ulteriori episodi di violenza fisica e verbale.

Il giudice ha accolto in via temporanea alcune delle istanze presentate da Martinez: è stato disposto un ordine di allontanamento che impone a Halle Berry di mantenere una distanza minima di 90 metri dall’ex coniuge. L’attrice potrà tuttavia continuare a vedere il figlio secondo le modalità prescritte dalle autorità penali e civili. La prossima udienza è fissata per il 16 ottobre.

La difesa dell’attrice ha reagito respingendo le accuse. L’avvocata Marina Beck ha definito le contestazioni “completamente infondate e deliberatamente fuorvianti”.

La vicenda tra Berry e Martinez è lunga: i due si sono conosciuti nel 2010 sul set di Dark Tide, si sono sposati in Francia nel luglio 2013 e hanno avuto Maceo nell’ottobre dello stesso anno. La separazione fu annunciata nel 2015 con una nota congiunta in cui entrambi promettevano di tutelare il benessere del figlio. Una battaglia legale durata circa otto anni si è conclusa formalmente nel 2023 con un accordo per l’affidamento condiviso e l’obbligo per Berry di versare 8.000 dollari mensili per il mantenimento del figlio, oltre al contributo per le spese straordinarie.