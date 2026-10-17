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Oleshky assediata, il Papa chiede tregua: la fuga a piedi di Viktor e Irina con il padre ottantenne

Il 16/10/2026 Papa Leone XIV chiede una tregua per Oleshky (Kherson). Viktor e Irina fuggono a piedi con il padre 80enne tra mine e droni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 16 ottobre 2026 Papa Leone XIV ha chiesto al presidente russo Vladimir Putin una tregua per la città di Oleshky, nel distretto di Kherson, dove secondo il reportage vivono circa duemila persone assediate dagli eserciti di Mosca e di Kiev.

Nel racconto arrivato da Oleshky, Viktor e Irina hanno lasciato la città a piedi. Viktor spingeva una carriola con il padre ottantenne lungo quella che è stata definita la “via della morte”, esposta alla minaccia di mine antiuomo e di attacchi con droni.

Viktor ha raccontato che un drone “mi è volato tre volte sulla testa”; ha aggiunto che l’apparecchio poi si è schiantato in un fosso ed è esploso.

La situazione nella città contesa resta sotto il fuoco delle forze contrapposte, mentre la richiesta di un cessate il fuoco per Oleshky è stata annunciata dal Pontefice nel colloquio con il capo del Cremlino.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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