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Noemi Bocchi e Giovanni Pernice incantano con un valzer sulle note di “La donna cannone”

Il 18/10/2026 a Ballando con le Stelle su Rai1 Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno eseguito un valzer su “La donna cannone” di Francesco De Gregori.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella terza puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda il 18/10/2026 su Rai1, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice sono stati tra i protagonisti con un valzer eseguito sulle note de “La donna cannone” di Francesco De Gregori.

Il dance show, condotto da Milly Carlucci, ha visto la coppia portare in pista una coreografia elegante, inserita tra le esibizioni della serata.

La scelta del brano di Francesco De Gregori ha accompagnato l’esibizione, che si è svolta durante la trasmissione trasmessa da Rai1.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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