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Noemi Bocchi a Ballando: il racconto della separazione e la scelta di rialzarsi

A Ballando con le Stelle Noemi Bocchi ha raccontato la separazione dal marito precedente: la solitudine con due figli, il senso di colpa e il peso del gossip.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella terza puntata di Ballando con le Stelle, su Rai1, Noemi Bocchi ha parlato a cuore aperto della separazione dal suo ex marito, avvenuta prima della relazione con Francesco Totti. Sull’impatto di quel periodo si è mostrata molto emotiva davanti al pubblico e alla conduttrice Milly Carlucci.

La concorrente ha ricordato di essersi ritrovata «da sola con due bambini molto piccoli» e di aver convissuto per anni con un forte senso di colpa, sentendo di aver fallito nel mantenere unita la famiglia per il bene dei figli. Ha definito quei mesi «un periodo di buio totale», durante i quali ha dovuto rimettere insieme la propria vita partendo da zero e affrontare una profonda solitudine.

Bocchi ha poi denunciato il peso del gossip e del giudizio esterno: ha detto di essere stata dipinta in modo non corrispondente alla sua esperienza, etichettata e valutata da chi non conosceva la sua storia. Sul palco di Ballando ha spiegato che ballare il valzer rappresenta per lei un modo per liberarsi dal passato, mostrare la propria fragilità e dimostrare di essere riuscita a rialzarsi.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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