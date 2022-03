No fly zone in Ucraina, decisione rischiosa

No-fly zone sull’Ucraina, così come richiesta dal presidente Zelensky : “è una decisione che può prendere l’Onu, come è accaduto in Libia”, spiega il generale di Corpo d’Armata Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione europea, intervistato dal ‘Corriere della sera’.

“Senza una copertura delle Nazioni Unite – afferma il Generale – sarebbe un atto di guerra contro la Russia”.

Mosca ha sottovalutato l’Ucraina, in particolare le sue forze di difesa aerea. “Putin ha sbagliato i calcoli ed è per questo che non ha la supremazia aerea”, spiega il generale che aggiunge: “La Russia non ha la capacità tecnologica dell’Occidente, spende la maggior parte del suo bilancio militare per il sistema di armi nucleari”.

No-fly zone una dichiarazione di guerra contro la Russia, dunque, ma allora come procederà il conflitto?

Secondo Graziano, “Putin non può perdere, ma non può nemmeno vincere”.

L’invasione dell’Ucraina ha portato i leader europei ad accelerare sulla costituzione di un esercito comune. “Da Versailles viene un messaggio chiaro, ossia rafforzare la Difesa comune europea”, rileva il generale, che nota però delle criticità.

“Oggi l’Europa dei 27 Paesi membri spende circa 230 miliardi di euro che servono a tenere efficienti circa 180 diversi sistemi d’armi”. Una “frammentazione” non più sostenibile, dice Graziano, per il quale vi è dunque la “necessità di spendere meglio evitando sprechi e duplicazioni”.

Il progetto comune “entro il 2025 avrà la piena capacità operativa”, assicura il generale.