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Netanyahu sollecita indagini sui partecipanti al documentario “Naza”

Netanyahu ha chiesto l’apertura di indagini sui partecipanti al documentario “Naza” per reati di sicurezza informatica, diffamazione e danno agli interessi di Israele.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto l’apertura di indagini contro i partecipanti del documentario “Naza” e che siano perseguiti per reati connessi alla sicurezza nazionale. La richiesta è stata riportata da RaiNews il 13 ottobre 2026 in un articolo firmato Marina Lalovic.

Secondo la ricostruzione della testata, Netanyahu ha sollecitato che i coinvolti siano perseguiti per gravi reati in materia di sicurezza informatica, diffamazione e per aver arrecato danno agli interessi politici e di sicurezza di Israele.

La notizia non fornisce ulteriori dettagli sui nomi dei partecipanti, sulle autorità incaricate delle indagini o sui contenuti specifici del documentario.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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