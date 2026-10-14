Netanyahu sollecita indagini sui partecipanti al documentario “Naza”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto l’apertura di indagini contro i partecipanti del documentario “Naza” e che siano perseguiti per reati connessi alla sicurezza nazionale. La richiesta è stata riportata da RaiNews il 13 ottobre 2026 in un articolo firmato Marina Lalovic.

Secondo la ricostruzione della testata, Netanyahu ha sollecitato che i coinvolti siano perseguiti per gravi reati in materia di sicurezza informatica, diffamazione e per aver arrecato danno agli interessi politici e di sicurezza di Israele.

La notizia non fornisce ulteriori dettagli sui nomi dei partecipanti, sulle autorità incaricate delle indagini o sui contenuti specifici del documentario.